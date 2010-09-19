Богатое наполнение сайта

upd: Необходимое количество специалистов найдено. Спасибо.

Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности.

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Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков, консультации наших сотрудников по поводу оформления текста.

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Ищем: человека или команду, способных написать сложный текст так, чтобы он:

- читался на одном дыхании

- не ускользал от восприятия в процессе прочтения

- был "легким" и понятным даже для поколения 60-х

- давал понять, что строительство и ремонт — это трудно, но мы справимся

- чтобы даже ребенок мог понять каждую страницу сайта

Да, вы правы, наш директор пишет блестящие тексты.

К сожалению, он не резиновый.

Учитывая объем сайта мы решили его пожалеть.

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Обязательные требования к вам:

— врожденная грамотность и культура речи.

— умение хвастаться и возможность делом доказать, что хвастовство было ненапрасным.

— редкостный дар понимания заказчика как человека, как специалиста и как бизнесмена.

— талант словом заставить мурашки бегать по спине вдоль, поперек и по диагонали в зависимости от коэффициента сопротивления теплопередаче и требований заказчика.

— способность понимать свою неидеальность и не быть бараном, доказывая безупречность выполненной работы в случае ее неидеальности.

— понимание широты русского языка и безошибочное оперирование строительными терминами.

— возможность давать советы и обосновывать свое мнение.

— бережное отношение к языку и типографике.

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Всего на данный момент необходимо около 330 уникальных текстов.