Копирайтинг про рекламу

Нужна серия текстов (статей) о рекламе, про виды. Каждая статья будет размещена в конкретном разделе, в котором будут ссылки на разные средства рекламы данного вида.

Например, статья о радиорекламе. В разделе будут различные ролики и т.п. Нужен текст для раздела, без посторонней информации, только по делу.

Цена и срок. Все статей примерно 15 шт.

Уникальность 100%.

Оплата за 1000 знаков без пробелов.

Объем статьи не более 1000 знаков без пробелов. Оптимизирована по данному ключу!