Ищу толкового новостного автора для наполнения сайта www.free-soft.name материалами и файлами в разделы "Бесплатные ОС" и "Софт Windows". Требования: 1) Опытный пользователь ПК 2) Пунктуальность и ответственность 3) Опыт в написании статей Обязанности: 1) Поиск программ 2) Рерайтинг статей с описанием на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать техническую документацию для пользователей (cотрудников)
системы интернет-магазина - описать все аспекты добавления товара, и описать весь процесс добавления товара.
Ищу технических писателей с опытом подобной работы.
Изначально необходимо описать экранов 20 системы. Жду сроки, стоимость и обязательно портфолио в данной области
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