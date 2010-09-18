Наполнение сайта статьями о бмв, долгосрочно

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо раз в неделю (в понедельник утром, или в воскресенье вечером) рерайтить новость на тему инструмента для сайта http://www.tehnoved.ru Новость вы ищете сами, но в обязательном порядке она должна соответствовать тематике сайта. Далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт о БМВ www.obmw.ru
Здесь вести три интересных рубрики:
1) Новости о будущих моделях бэхи. Прямо перечислять все модели,
и у каждой модели делать блог, где выкладывать фотки, и любую
информацию о машине (причем как статьи, так и обои, и другие сайты по
тематике делая по ним обзор с обменом ссылками, и фотки, и пр.)
Также тут можно выделить отдельно концепт-кары. В основном фотки,
заставки, обои, видео и пр. медиа контент.
2) Статьи о тюнинге бэх. Искать где только можно, и делать в принципе
полный рерайт найденных статей на других ресурсах. Главное - это
фотки. Фотки нужно будет перетаскивать к себе. Главное - офигенная
коллекция тюнингованных бэх с фотками и легкими переходами между этими
статьями.
3) Развивать наполнение медиаконтента (скачать бмв): фотки,
заставки, обои, видео, проги для мобилы и пр. медиа контент.
На каждую из рубрик может быть взят отдельный человек. Сотрудничество долгосрочное, цены не заламывать.
Прошу добавляться людей с кол-вом отзывом не менее 5.
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