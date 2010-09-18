Наполнение сайта статьями о бмв, долгосрочно

Сайт о БМВ www.obmw.ru

Здесь вести три интересных рубрики:

1) Новости о будущих моделях бэхи. Прямо перечислять все модели,

и у каждой модели делать блог, где выкладывать фотки, и любую

информацию о машине (причем как статьи, так и обои, и другие сайты по

тематике делая по ним обзор с обменом ссылками, и фотки, и пр.)

Также тут можно выделить отдельно концепт-кары. В основном фотки,

заставки, обои, видео и пр. медиа контент.

2) Статьи о тюнинге бэх. Искать где только можно, и делать в принципе

полный рерайт найденных статей на других ресурсах. Главное - это

фотки. Фотки нужно будет перетаскивать к себе. Главное - офигенная

коллекция тюнингованных бэх с фотками и легкими переходами между этими

статьями.

3) Развивать наполнение медиаконтента (скачать бмв): фотки,

заставки, обои, видео, проги для мобилы и пр. медиа контент.

На каждую из рубрик может быть взят отдельный человек. Сотрудничество долгосрочное, цены не заламывать.

Прошу добавляться людей с кол-вом отзывом не менее 5.