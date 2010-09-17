Ведение и развитие рассылки

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо раз в неделю (в понедельник утром, или в воскресенье вечером) рерайтить новость на тему инструмента для сайта http://www.tehnoved.ru

Новость вы ищете сами, но в обязательном порядке она должна соответствовать тематике сайта.

Далее рассылаете эту новость через subscribe.ru

На сегодняшний день число подписчиков = 0, поэтому необходимо также развитие рассылки.

Сразу предупреждаю, что в личке отвечать не буду, все предложения ТОЛЬКО СЮДА, они скрыты.

Предпочтение отдам человеку, который имеет опыт подобной работы и при этом укажет наименьшую желаемую з/п ЗА МЕСЯЦ РАБОТЫ.