Написать статьи для zoo-портала

КопирайтингЗакрыт34 заявки351 просмотр
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Статьи обзоры пород собак:

1.доберман

2.чихуахуа

3.йоркширский терьер

4.пекинес

5.ротвейлер

6.той терьер

7.овчарка

8.лайка

9.той терьер

10.ретривер

= 10 статей по 1000 символов,обязательно полностью уникальный текст(возможно перепечатанный с каких либо книг)

13 лет назад
deonic777
Денис 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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