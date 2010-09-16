Bakugan

$10
КопирайтингЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Нужна эксклюзивная, интересная статья 3000 знаков (полная ключевых слов) на тему этой игры.

статья 3000 знаков

подробнее после.

13 лет назад
adamulik23
Адам 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Очень хороший заказчик! Дал чёткое задание, все ключевики и ссылку на полезные вспомогательные материалы. Оплата была произведена сразу после проверки готовой работы. Спасибо! :)
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