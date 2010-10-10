Рерайт коротких новостей для сайта недвижимости

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок184 просмотра
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Нужно наполнить сайт рерайтами коротких новостей на тему недвижимости. Новости выбираете сами.

Количество новостей: 100 шт

Размер новости: 500-600 знаков

Бюджет: 40$

13 лет назад
Artem_L
Артём 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
7 дней
Алексей показал себя с лучшей стороны и доказал, что знает свое дело. Всем советую обращаться именно к нему!
Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
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