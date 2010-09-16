Очень сложный копирайтинг

КопирайтингЗакрыт33 заявки583 просмотра
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Нужен 1-2 грамотных копирайтера, которые недешево напишут текст на основе исходника. Подчеркиваю, не рерат, уровень переработки качественно другой, будут пара подобных текстов.

Нужны только те, кто пишет без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок, те, для кого это творчество. Сотрудничество постоянным будет. Тестовое задание будет дано нескольким уверенным в себе исполнителям. Выбран будет 1-2, ОПЛАЧЕНЫ будут ВСЕ выполненные грамотно тестовые задания.

Что такое грамотно - это не просто текст без грамматических ошибок, это текст, на заданную тематику, написанный красиво, не нудно, творческим исполнителем. Ахинею, бессмыслицу оплачивать не буду.

В ответах на проект хочу видеть цену за 1000 б/п, объем в сутки, ссыль на Ваш лучший текст финансово-инвестиционной тематики.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
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