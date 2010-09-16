Очень сложный копирайтинг

Нужна эксклюзивная, интересная статья 3000 знаков (полная ключевых слов) на тему этой игры. статья 3000 знаков подробнее после.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен 1-2 грамотных копирайтера, которые недешево напишут текст на основе исходника. Подчеркиваю, не рерат, уровень переработки качественно другой, будут пара подобных текстов.
Нужны только те, кто пишет без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок, те, для кого это творчество. Сотрудничество постоянным будет. Тестовое задание будет дано нескольким уверенным в себе исполнителям. Выбран будет 1-2, ОПЛАЧЕНЫ будут ВСЕ выполненные грамотно тестовые задания.
Что такое грамотно - это не просто текст без грамматических ошибок, это текст, на заданную тематику, написанный красиво, не нудно, творческим исполнителем. Ахинею, бессмыслицу оплачивать не буду.
В ответах на проект хочу видеть цену за 1000 б/п, объем в сутки, ссыль на Ваш лучший текст финансово-инвестиционной тематики.
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