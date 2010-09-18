Нужна статья на главную страницу,чтоб была оптимизирована под топ-запросы собака(и) , породы собак, дог. И немного под такие ключевики: смотреть собак ,фото собак. В районе 1000 знаков,полностью уникальная интересная для чтения статья. Название статьи "Собака"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен текст для главной страницы сайта http://vertusite.ru/
Структура текста как тут http://watchsite.ru/
Абзацы имеют названия:
копии телефонов vertu (верту)
китайские копии телефонов
копии телефонов nokia
vertu ascent, signature, constellation, Mobiado и другие.
Сам текст должен содержать слова: купить, цена, мобильные телефоны, сотовые телефоны а также названия самих названий абзацев.
Приблизительный объем всего текста 3000 знаков.
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