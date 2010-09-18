Статьи про рекламу на транспорте

КопирайтингЗакрыт9 заявок245 просмотров
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Нужны статьи про средства рекламы по четкой структуре: описание средства, Назначение рекламного средства, Способ оформления, Конструкционное описание рекламного средства, Варианты оснащения рекламного средства.

При этом, нужно сохранить 4 картинки примера по данному средству рекламы. Изображения с западных источников нормально различимого качества и без копирайтов! В текст вставлять картинки не нужно.

Уникальность минимум 100%!!!

Грамотный текст, интересный! Не нужно писать статьи про всякую постороннюю ерунду. Нужна конкретика по пунктам.

Всего 4 статьи:

1. Басорама (Busorama)

2. Реклама в салонах транспортных средств (Inside transit advertisement)

3. Рекламный промо-автомобиль (Promo car)

4. Автомобиль с рекламным дисплеем

Предлагайте цену за 1000 знаков без пробелов и скорость по кол-ву знаков в день.

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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