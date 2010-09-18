Статьи про рекламу на транспорте

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо раз в неделю (в понедельник утром, или в воскресенье вечером) рерайтить новость на тему инструмента для сайта http://www.tehnoved.ru Новость вы ищете сами, но в обязательном порядке она должна соответствовать тематике сайта. Далее ...
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Нужны статьи про средства рекламы по четкой структуре: описание средства, Назначение рекламного средства, Способ оформления, Конструкционное описание рекламного средства, Варианты оснащения рекламного средства.
При этом, нужно сохранить 4 картинки примера по данному средству рекламы. Изображения с западных источников нормально различимого качества и без копирайтов! В текст вставлять картинки не нужно.
Уникальность минимум 100%!!!
Грамотный текст, интересный! Не нужно писать статьи про всякую постороннюю ерунду. Нужна конкретика по пунктам.
Всего 4 статьи:
1. Басорама (Busorama)
2. Реклама в салонах транспортных средств (Inside transit advertisement)
3. Рекламный промо-автомобиль (Promo car)
4. Автомобиль с рекламным дисплеем
Предлагайте цену за 1000 знаков без пробелов и скорость по кол-ву знаков в день.
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