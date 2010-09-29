Наполнение сайта (постоянно)

$65
КопирайтингЗавершен13 заявок607 просмотров
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Ищу толкового новостного автора для наполнения сайта www.free-soft.name материалами и файлами в разделы "Бесплатные ОС" и "Софт Windows".

Требования:

1) Опытный пользователь ПК

2) Пунктуальность и ответственность

3) Опыт в написании статей

Обязанности:

1) Поиск программ

2) Рерайтинг статей с описанием на эти програмы под поисковики

3) Закачивание найденных программ в файлообенники и установка ссылок на них

4) Добавление привью программ

Статья включает:

- не менее 1000 символов

- 1 привью картинку

- 2 ссылки на файлообменники

Пример: http://www.free-soft.name/node/182

Общая инструкция наполнения: http://www.free-soft.name/node/22

Оплата: 2000р. в конце месяца за 60 статей.

Выплаты будут производиться с 28 числа до начала следующего месяца.

13 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
zea1
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$65
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С выплатами задержек\проблем никаких. С заказчиком работать одно удовольствие, только четкие замечания и пожелания по существу.
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