Наполнение сайта (постоянно)

Ищу толкового новостного автора для наполнения сайта www.free-soft.name материалами и файлами в разделы "Бесплатные ОС" и "Софт Windows".

Требования:

1) Опытный пользователь ПК

2) Пунктуальность и ответственность

3) Опыт в написании статей

Обязанности:

1) Поиск программ

2) Рерайтинг статей с описанием на эти програмы под поисковики

3) Закачивание найденных программ в файлообенники и установка ссылок на них

4) Добавление привью программ

Статья включает:

- не менее 1000 символов

- 1 привью картинку

- 2 ссылки на файлообменники

Пример: http://www.free-soft.name/node/182

Общая инструкция наполнения: http://www.free-soft.name/node/22

Оплата: 2000р. в конце месяца за 60 статей.

Выплаты будут производиться с 28 числа до начала следующего месяца.