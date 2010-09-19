Наполнение сайта

КопирайтингЗавершен8 заявок229 просмотров
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Наполнения сайта Новостями статьями и заполнения форума темами.Если что стучите 391637535

13 лет назад
xxxxn
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
30 дней
Человек слово сказал сделал.Я рад что еще есть такие пользователи в интернете.Свое дело он выполняет на ура.С таким человек я собираюсь работать всегда.И вам советую дорогие пользователи Интернета.
Славно поработали! Рекомендую.
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