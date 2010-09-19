Рерайт простого текста 350 слов

Добрый день, Необходимо порядка 12 статей по 4000-5000 символов. Уникальность 100%. оплата – 50 рублей/1000 символов без пробелов. Исполнителю заказ дополнительно по 2 статьи в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Необходимо сделать простой рерайт с сохранением общего смысла текст во вложении (отмечен красным) всего около 350 слов.
желательно сделать за сегодня.
В заявке прошу указать стоимость и срок работ.
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