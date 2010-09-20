Придумать продолжение 2-х фраз для корп. журнала

Здравствуйте, требуется придумать продолжение 2-х фраз для корпоративного журнала. Фразы:

-Я горжусь тем, что ...........

-Никто не знает, что я .........

Пожелания: фразы нужны для корпоративного журнала, 2-3 предложения для каждой из фраз, фразы должны быть выдержаны в:

- корпоративном духе компании (типа какая у нас хорошая компания, замечательные сотрудники и вообще я безума от своей работы)

- касаться работы. Жду предложений.

З.Ы. Завтра с утра фразы должны быть представлены, ввиду этого желательно сегодня увидеть результат.