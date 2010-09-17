Оптимизация и продвижение

upd: Команда набрана, набор исполнителей закончен. Всем спасибо.

Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности.

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Задача: Двигать сайт вперед так, чтобы никто не двинул его в зад!

Нужна команда профессионалов в своем деле.

Обязательные требования:

— умение объяснить, что такое оптимизация, для чего она, и что мне это даст

— понимание того, чем "черная" оптимизация отличается от какой-то другой.

— возможность давать советы и обосновывать свое мнение.

— качество, гарантии, договор

— Москва или юг Московской области

— бережное отношение к языку и типографике.

— умение не испортить красивый текст для людей.

— умение красивый текст для людей не испортить .

— умение не испортить для людей текст красивый .

— не испортить умение красивый для людей текст.

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Оплата своевременная, без задержек. Производится удобным для вас способом только(!) по факту передачи выполненной работы. Главное — это понимание того, что мы никогда не спрашиваем у заказчика, сколько он готов заплатить за нашу работу. Мы говорим: наша работа стоит столько-то. Аналогичного формата сотрудничества мы ждем и от вас.

Контактное лицо: руководитель отдела развития Фореста Алексей Васильевич