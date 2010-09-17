Нужно создать YML файл для работы в яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать YML файл для работы в яндекс маркете и вебмастере, сайт с небольшим количеством товаров - www.videosafety.su, файл нужен для лучшей и правильной индексации сайта

13 лет назад
ahilles
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта

    Необходимо продвинуть сайт http://evo-studio.ru в поисковиках yandex и google Сколько будет стоить top3, top5 и top10 по одному из следующих ключевых слов? - разработка сайтов - заказать сайт - изготовление сайтов - сайт недорого Регион Москва

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Rusestate

    Необходима раскрутка портала(еще в стадии разработки). Интересуют все возможные варианты. Пишите в личку свои предложения.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация, раскрутка сайта, вывод в ТОП

    $1000

    Требуется взять в свои руки раскрутку нашего корпоративного сайта с выводом в ТОП 10 яндекса в кратчайшие сроки. Особенность работы состоит в том, что сайт является относительно новым - дата создания и запуска в раскрутку ...

    Поисковые системы (SEO)32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация и раскрутка сайта

    Срочно требуется специалист для продвижения сайта akva-marka.ru Что нужно делать: - составить наиболее подходящее семантическое ядро согласно тематике сайта - провести полную оптимизацию страниц сайта - Продвинуть сайт в топ! :) Важны сроки, цены и гарантии продвижения

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод сайта в топ 10

    $100

    Сайт был прорегестрирован по каталогам, переделаны урлы страниц, присутствует в соц закладках, сайт имеет нормальный внешний вид, есть много информации. Сайт интернет магазин канцелярских товаров. Смысл работы таков, нужно быстро и недорого вывести в топ ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Для знатаков Google Adwords (настроить кампанию)

    $500

    Необходим хороший специалист имеющий большой опыт работы с Google Adwords под буржнет (USA, GB). Требуется создать и настроить эффективную рекламную компанию, тематика трафика "медиа-контент". Если вы просто когда либо покупали трафик для своего сайтика в adwords ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад