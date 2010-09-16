Вывод сайта в топ 10

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок261 просмотр
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Сайт был прорегестрирован по каталогам, переделаны урлы страниц, присутствует в соц закладках, сайт имеет нормальный внешний вид, есть много информации. Сайт интернет магазин канцелярских товаров. Смысл работы таков, нужно быстро и недорого вывести в топ 10.

13 лет назад
realolya1989
Оля 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад