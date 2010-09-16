Продвижение сайта в западных социальных сетях

Требуется опытный специалист в продвижении сайтов в ЗАПАДНЫХ социальных сетях, сетях закладок, Твиттере, фитах и подобное.

Нужен: опыт работы с социальными медиа,

способности к написанию постов на англ языке (другие европейские языки - плюс)

способность разработать план и кампании по продвижению

может набрать целевых фолловеров в группах на соц сетях и твиттере

! Сети СНГ НЕ интересуют, только ЗАПАДНЫЕ! Если опыта работы нет, то не тратьте время.

В реакции обязательно сообщать

опыт работы и !достижения. желательно референсы на продвинутые сайты и результаты

сколько времени в день может посвящать

стоимость и форма оплаты

знание языков

Не пишите реакции без этих ответов, их придется задать в первом сообщение, поэтому экономьте время и пишите подробнo.