Статьи и продвижение - ремонт дома

Задача такова. Есть очень-очень много сайтов - нулевых. Все что надо сделать - задвинуть их в индекс Яндекса, ну и Гугла - хотя Гугл ест сам такие сайты, проверены. Проблема именно в Яндексе. Контент - просто копипаст книжек ...