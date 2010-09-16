Статьи и продвижение - ремонт дома

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок324 просмотра
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Есть новый сайт пустой, только дизайн. Нужно его заполнить текстами и начать продвижение. Работает на WP. Есть несколько фотографий объектов.

Тема сайта - ремонт, строительство

Для начала фразы для продвижения -

1) строительство коттеджей под ключ

2) строительно отделочные работы

Предпочитаю отдать этот объем работы одному фрилансеру.

После оценки бюджета возможно уточнение фраз

13 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
msz
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
60 дней