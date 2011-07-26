realolya1989

Оля realolya1989

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн, верстка сайта на CMS Danneo
Все хорошо.
Очень понравилось качество и сроки выполнения работы! Все сделано отлично, а главное, что работа понравилась очень широкому кругу людей! В будущем буду обращаться только к Александру!
Ответный отзыв
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Необходимо много статей на канцелярскую тематику
Самые приятные впечатления от работы с Заказчиком: приятное общение, своевременная оплата, четкая задача. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Тексты написаны быстро, качественно, а что самое главное тексты очень интересные! Спасибо ребятам за скорость написания и качество!
Ответный отзыв
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Есть PSD картинка, нужно наложить ее на CMS Danneo
Очень хороший заказчик, Оплата мгновенно после сдачи работы Буду рад сотрудничеству
Приятно работать с Алексеем, все подробно рассказывает, дает советы и главное работа делается быстро и качественно!
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game-life
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Нужно проанализировать сайт
Отличный заказчик. Чётко поставленное ТЗ. Приятно было работать.
Работа сделана быстро и качественно. В отчете все красиво и понятно. Главное, что все выполнено в сроки. В дальнейшем буду обращаться к Константину, приятно работать....
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FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
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Порядочный заказчик, приятный в общении и работе! Четкая постановка задачи, всегда на связи, что немаловажно, быстрая оплата. Рады были сотрудничать и готовы для реализации новых проектов. Всем советуем!
Понравился текст, который был написан, помимо красивого написания текста имеет очень хорошее SEO. Написано быстро и качественно! Все задачи выполнены строго по ТЗ, никаких лишних вопросов, только свои предложения, что очень помогло для качественного выполнения задачи, так как я не совсем смог смоделировать то что мне нужно!
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