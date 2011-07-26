realolya1989

Есть интернет магазин на bitrix при выгрузке передает документ оплата и дата оплаты, то есть все как по инструкции. В настройках указано в какой статус переводить заказ, если он оплачен, но ничего не происходит. Премер файла ...
- $10Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть интернет магазин канцтоваров. Ему уже 3 года, по позициям отстает. Есть перечень ключевых слов, по которым его нужно вывести в топ5 в яндекс и гугл. Адрес сайта: www.paley.com.ua Сразу попрошу присылать ответы с полным ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо про регистрировать дом на продажу по всем возможным сайтам недвижимости Украины. Необходимо все сделать в максимально короткие сроки. Жду предложений по цене и по количеству сайтов и каталогов. Дом относится к элитной недвижимости. Сайта по ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть интернет магазин канцтоваров, необходимо его вывести в топ 10 самых распространенных ПС, то есть гугл и яндекс. Необходим знающий человек, так как результат не должен пропасть после полной оплаты. Указывайте стоимость и сроки в ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Размещение и написание статей для подъема позиций в ПС. Тематика канцтовары(интернет магазин)Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно прогнать сайт по каталогам, для этого нужен компетентный человек в этом вопросе. Просьба все предложения указывать с ценами и сроками. Указывайте в своих заявках количество каталогов. Интересуют только белые каталоги! Тематика сайта: интернет магазин ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Вот картинка, ее нужно довести до ума. Это должен быть дизайн сайт фотографа.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо описать много разделов на канцелярском сайте, плюс переписать парочку уже существующих статей. Статей необходимо около 50 штук....Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Есть готовая HTML, нужно ее натянуть на cms DanneoВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Работу нужно сделать быстро и качественно...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт о ГБО, нужно нарисовать баннер. Нужна простая анимация, размеры 730*90.Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно проанализировать интернет магазин канцтоваров, найти ошибки по SEO для раскрутки сайта. В отчете выдать информацию об ошибках и предоставить варианты исправления....Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Есть сайт автомобильной тематики, нужно нарисовать дизайн и сверстать, сайт сделан и работает на CMS Danneo.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Есть сайт www.paley.com.ua. На нем нужно поправить ЧПУ и красивенько сделать, без дублей, подробности в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт www.paley.com.ua. Индексировался нормально, но после перевода на ЧПУ, яндекс оставил очень мало страниц в индексе, спустя некоторое время, а точнее пол года, добавилось несколько страничек, сейчас стоит на месте, никаких движений. Суть в ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, www.paley.com.ua. Нужно написать описания разделов для seo.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день всем. Нужно сделать красивые ЧПУ на 1С bitrix? точнее нужно сделать так, что бы автоматически генерировался символьный код(в транслите для google) в моих товарах...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Сайт был прорегестрирован по каталогам, переделаны урлы страниц, присутствует в соц закладках, сайт имеет нормальный внешний вид, есть много информации. Сайт интернет магазин канцелярских товаров. Смысл работы таков, нужно быстро и недорого вывести в топ ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
НЕ смотрите на то, что у меня 2 не закрытых проэкта! В Яндексе более-менее сайт есть, есть на неплохих позициях. В гугле сайта нет вообще. Точнее есть, но только по маленькому количеству запросов. В гугле ввожу ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно написать и разместить статьи. Указывайте сразу свои цены!Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад