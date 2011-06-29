Необходимо много статей на канцелярскую тематику

$100
КопирайтингЗавершен16 заявок217 просмотров
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Необходимо описать много разделов на канцелярском сайте, плюс переписать парочку уже существующих статей. Статей необходимо около 50 штук....

12 лет назад
realolya1989
Оля 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Тексты написаны быстро, качественно, а что самое главное тексты очень интересные! Спасибо ребятам за скорость написания и качество!
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