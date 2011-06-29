Необходимо много статей на канцелярскую тематику

Нужен SEO текст про недвижимость в Подмосковье. В один из разделов сайта: ~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье. Свести к минимуму разных "паразитов" по ...