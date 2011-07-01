Нужен SEO текст про недвижимость в Подмосковье.

КопирайтингЗавершен8 заявок160 просмотров
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Нужен SEO текст про недвижимость в Подмосковье.

В один из разделов сайта:

~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье.

Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать грамотно, уникально, информативно, интересно.

SEO запросы: недвижимость в Подмосковье; купить участок; земельные участки в Подмосковье.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Очень благодарен за написание уникальной статьи в режиме цейтнота! Буду обращаться по другим проектам.
Все прошло отлично! Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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