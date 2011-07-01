Нужен SEO текст про недвижимость в Подмосковье.

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~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье.

Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать грамотно, уникально, информативно, интересно.

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