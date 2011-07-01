Необходимо сделать более 90 текстовок с правильным seo (помогу). Тематика: средства борьбы с вредителями. Объем текстовки ~ от 300-500 знаков, уникальность текста обязательна. Срочность - достаточно срочно. Общий объем работ ~ 90-120 страниц. 40 базовых страниц надо сделать за ...
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Нужен SEO текст про недвижимость в Подмосковье.
В один из разделов сайта:
~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье.
Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать грамотно, уникально, информативно, интересно.
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