Рерайт новостей для сайта на медицинскую тематику

КопирайтингЗавершен9 заявок244 просмотра
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Добрый день. Нужен хороший копирайтер для подготовки статей для сайта на медицинскую тематику (рерайт)

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
12 лет назад
$50
7 дней
Это не первый мой опыт работы с Ульяной. Как обычно, все сделано на 5+. Замечательный специалист, прекрасный человек. Очень советую! Надеюсь, что мы будем сотрудничать и в дальнейшем!
Как всегда, сотрудничество было очень приятным. Новые интересные задания, незамедлительная оплата, приятное общение! Илона - добродушный и отзывчивый человек!
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