Рерайт новостей для сайта на медицинскую тематику

Нужны статьи 1500 знаков без пробелов. Туризм - 3 статьи в неделю через день, Недвижимость - 3 статьи в неделю через день. Немецкие авто - 5 статей в неделю по будням. Марки авто сообщу дополнительно. $1 за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен хороший копирайтер для подготовки статей для сайта на медицинскую тематику (рерайт)
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов для сайта об услугах агентства. В своем предложении о сотрудничестве просьба указать ссылку на портфолио, опыт работы, желательно отзывы клиентов, стоимость и сроки работы. Сайт уже имеет частичное наполнение, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё. P.S. Друзья, не пишите в предложении свой прайс-лист на услуги. Прочитайте задание и проставьте цену и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно : 7 статей по ~ 6 т. збп 12 заметок по ~ 900 збп. источники - подбираете сами, для каждого текста - не менее 3-4 источников для рерайта. в предложениях указывайте сроки и стоимость. для связи ...Закрыт12 лет назад
Публикация новостей на сайте (Ваши условия) http://koloonline.com.uaКопирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать завлекающий текст по тематике гемблинга / казино / игр. Текст предполагается использовать в рекламной(не спам) рассылке. От вас Сроки и Цена!Закрыт12 лет назад
На выходных необходимо сделать рерайтинг новостей с англоязычных сайтов. Приблизительное количество зн - 1000 в новости. Количество новостей - 6 (3 суббота + 3 воскресенье).Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
На темы: развод, раздел имущества, написание исковых заявлений, текст на главную страницу сайта адвокатского бюро, и др. объём 2-4 тыс. знаков каждая. суть: нужны реально "продающие", убеждающие статьи, с проработкой преимуществ и т.п.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно ведение каталога товаров на сайте интернет магазина одежды: Добавление товаров в каталог, указание размеров и описание их. Описание нужно около 500 знаков, вот в таком стиле: http://www.elitdress.ru/catalog/product_info.php?products_id=42721 желателен опыт работы в oscommerce работы много, постоянная. важна оперативность, высокая производительность, ...Закрыт12 лет назад
- $500
Разыскивается девушка, чтобы постоянно вести блок статей "Fashion журнал" в интернет магазине женской одежды (пример www.test.s-os.ru). Потребуется как написание своих статей с привязкой к определенным товарам или категориям (для продвижения товаров), так и организация рерайтинга ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад