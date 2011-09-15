SEO рерайт + копирайт

КопирайтингЗавершен22 заявки510 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать более 90 текстовок с правильным seo (помогу).

Тематика: средства борьбы с вредителями.

Объем текстовки ~ от 300-500 знаков, уникальность текста обязательна.

Срочность - достаточно срочно.

Общий объем работ ~ 90-120 страниц. 40 базовых страниц надо сделать за 5-7 дней.

Подробности при переписке.

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

Желательно скиньте мне на почту пример ваших работ

2 коротких текста - до и после рерайта

12 лет назад
vdovcenko
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Rennie
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
12 лет назад
$90
5 дней
Все сделано на 5+. задержался с отзывом - сильно болел (. Продолжаем работать с Алексеем. Рекомендую всем.
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