Пресс-релиз на выход финальной версии программы

$100
КопирайтингЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Тема: Выход финальной версии мобильного клиента для системы поддержки мобильной торговли Моби-С под Google Android.

Программа пол года имела статус беты и вот наконец релиз.

Особенности:

- наиболее оттестированная, функциональная и стабильная программа среди аналогов на российском рынке.

- мы первые на рынке выпустили бетаверсию клиента для андроид

прессрелизы по этому поводу можно почитать тут

http://mobi-c.ru/press-relise.html

- в статусе бета уже продано более 3500 лицензий

- протестирована на всех популярных моделях коммуникаторов и планшетов представленных на рынке

Цель:

Основная цель:Попасть в новости тематических сайтов.

Вторичная цель:Текст пресс релиза мы хотим еще раздавать на выставке.

В последнюю очередь, это сабмит его по каталогам пресс-релизов.

Сайт программы

http://mobi-c.ru

Тут описаны основные отличия Андроидной версии от версии для Windows Mobile

http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html

Если возникнут какие либо вопросы или недопонимания предметной области, пишите подробно отвечу.

Ссылки:неплохой пресс релиз на аналогичную тематику

"http://habrahabr.ru/blogs/android/121183/"

12 лет назад
hayder
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$90
3 дня
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