Для знатаков Google Adwords (настроить кампанию)

Необходим хороший специалист имеющий большой опыт работы с Google Adwords под буржнет (USA, GB).

Требуется создать и настроить эффективную рекламную компанию, тематика трафика "медиа-контент".

Если вы просто когда либо покупали трафик для своего сайтика в adwords это еще ровным счетом ничего не значит, соискатель этой работы должен быть именно СПЕЦИАЛИСТОМ в этом вопросе, т.е. знать тонкости и подводные камни.