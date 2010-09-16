Для знатаков Google Adwords (настроить кампанию)

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок311 просмотров
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Необходим хороший специалист имеющий большой опыт работы с Google Adwords под буржнет (USA, GB).

Требуется создать и настроить эффективную рекламную компанию, тематика трафика "медиа-контент".

Если вы просто когда либо покупали трафик для своего сайтика в adwords это еще ровным счетом ничего не значит, соискатель этой работы должен быть именно СПЕЦИАЛИСТОМ в этом вопросе, т.е. знать тонкости и подводные камни.

13 лет назад
jugador
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад