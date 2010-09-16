Поднять сайт в выдаче поисковиков

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок239 просмотров
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Нужно оптимизировать и раскрутить готовый сайт интернет магазин. (джумла)

Наполнить форум жизнью + привлечь целевую аудиторию.

Нужен к сеошнику еще и постер.

13 лет назад
rayven
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад