Продвижение сайта

Нужен сепциалист для совместного продвижения сайта. Ссылки уже закупаются. Оптимизация почти закончена. Будет оплачиваться работа по отчету о проделанных работах и результатам продвижения. Нужен человек, который будет готов раскрывать все детали своей работы и научит ...