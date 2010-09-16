Продвижение сайта

Сайт был прорегестрирован по каталогам, переделаны урлы страниц, присутствует в соц закладках, сайт имеет нормальный внешний вид, есть много информации. Сайт интернет магазин канцелярских товаров. Смысл работы таков, нужно быстро и недорого вывести в топ ...
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Нужно двинуть это: http://www.moskvanoch.ru/
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так же нужно админить это же?
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