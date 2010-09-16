Легкая раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок329 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна не большая раскрутка сайта что бы в день было окала 10 пользователей в день.

13 лет назад
egor11223
Егор 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизация и раскрутка сайта

    Срочно требуется специалист для продвижения сайта akva-marka.ru Что нужно делать: - составить наиболее подходящее семантическое ядро согласно тематике сайта - провести полную оптимизацию страниц сайта - Продвинуть сайт в топ! :) Важны сроки, цены и гарантии продвижения

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод сайта в топ 10

    $100

    Сайт был прорегестрирован по каталогам, переделаны урлы страниц, присутствует в соц закладках, сайт имеет нормальный внешний вид, есть много информации. Сайт интернет магазин канцелярских товаров. Смысл работы таков, нужно быстро и недорого вывести в топ ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Для знатаков Google Adwords (настроить кампанию)

    $500

    Необходим хороший специалист имеющий большой опыт работы с Google Adwords под буржнет (USA, GB). Требуется создать и настроить эффективную рекламную компанию, тематика трафика "медиа-контент". Если вы просто когда либо покупали трафик для своего сайтика в adwords ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение и доработка сайта.

    Есть сайт www.kibor.ru на движке Джумла. Тематика: системы для Умного дома. На данный момент 30 посетит в день, ТИЦ 10. Задача поднять основные характеристики в 30-50 раз за пол года и вывод ключевиков в десятку. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в западных социальных сетях

    Требуется опытный специалист в продвижении сайтов в ЗАПАДНЫХ социальных сетях, сетях закладок, Твиттере, фитах и подобное. Нужен: опыт работы с социальными медиа, способности к написанию постов на англ языке (другие европейские языки - плюс) способность разработать ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи и продвижение - ремонт дома

    Есть новый сайт пустой, только дизайн. Нужно его заполнить текстами и начать продвижение. Работает на WP. Есть несколько фотографий объектов. Тема сайта - ремонт, строительство Для начала фразы для продвижения - 1) строительство коттеджей под ключ 2) строительно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад