Оптимизация и раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок240 просмотров
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Срочно требуется специалист для продвижения сайта akva-marka.ru

Что нужно делать:

- составить наиболее подходящее семантическое ядро согласно тематике сайта

- провести полную оптимизацию страниц сайта

- Продвинуть сайт в топ! :)

Важны сроки, цены и гарантии продвижения

13 лет назад
Duckoff
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад