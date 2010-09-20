(приватно для Zi. Нужна консультация по сео.

Суть задачи заключается в том, что сайту www.fediaru.ru нужен тиц 10. Возможна половина сразу, остальная по факту. Бюджет 10-15 долларов. Всякие закупки на бирже ссылок не принимаются. От вас метод поднятия Тиц и сроки выполнения ...
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Требуется консультация по СЕО - по вопросам линкообмена, наращиванию ссылочной массы, анализу конкурентов.
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