Прогон сайта

Здравствуйте! Необходимо выполнить следующие работы: 5. Формирование файла robots.txt и его оптимизация. Закрытие разделов сайта для индексации роботов. Прошу указать сроки и стоимость работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дан список из 214 сайтов.
Пример:
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Нужно везде создать аккаунт и в поле Личный сайт внести прогоняемый URL.
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