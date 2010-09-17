Поисковая оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки181 просмотр
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Есть уже созданный сайт http://www.dubaimarinadentalclinic.com/

Необходимо для него

1) Введение online регистрации на прием;

2) Установка счетчика статистики.

3) Поиск англоговорящих врачей готовых работать в клинике. Из стран Польша, Финляндия,Швейцария, Швеция, Чехия, Словакия.Получившие образование в Европе или США, имеющие опыт работы не менее 5 лет.

4) Поиск пациентов для клиники в Дубай и за его пределами.

5) Взаимодействие с редактором сайта по этим вопросам, с написанием убедительных отсчетов 1 раз в 2 недели.

Не рассматриваются предложения типа:

-готов выполнить эту работу,

-наша студия делает все быстро и качественно,

Принимается только адресная заявка с указанием общего бюджета и бюджета на поддержку на год. Ссылки на проекты ТОЛЬКО близкой тематики и адреса сайтов.

E-mail для связи : [email protected]

13 лет назад
Pilot999
Рамиль 
55 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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