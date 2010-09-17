Продвижение в социальных сетях

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок235 просмотров
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Балетной школе-студии требуется продвижение в социальных сетях:вконтакте,facebook, одноклассники, twitter.Весь контент и интерактив с пользователями разработан. Необходима только реализация и постоянный рост участников групп.

13 лет назад
Julia_Gatalskaya
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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