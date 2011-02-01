Рерайт специально для Косты Франич

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки165 просмотров

Задание по рерайту для Косты Франич.

Нужно рерайтить 1 документ 4000 знаков.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

prolit
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$18
1 день
Работа сделана быстро и грамотно. Благодарю. Обращусь снова.
Уже второй раз сотрудничаем с Василием. Четкое задание, оперативная оплата, вежливое общение. Не без юмора. Очень довольны сотрудничеством. :)

Заявки фрилансеров

prolit
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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