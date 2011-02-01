Приватный проект для Оксаны Матвейчук

Долго выбирали исполнителя на этот проект, пока не получили первый кусочек теста от Оксаны. Были приятно удивлены качеством работы. Лёгкий, читаемый, оригинальный текст. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую всем как отличного копирайтера.