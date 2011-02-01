Приватный проект для Оксаны Матвейчук

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка188 просмотров

Требуется дополнить существующий контент сайта новыми разделами:

Контент-менеджмент

СЕО-продвижение

Нотариальное заверение

14 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$30
1 день
Долго выбирали исполнителя на этот проект, пока не получили первый кусочек теста от Оксаны. Были приятно удивлены качеством работы. Лёгкий, читаемый, оригинальный текст. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую всем как отличного копирайтера.
Заказчиком была поставлена четкая задача, произведена своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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