Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP Статья 350-400 ...
Приватный проект для Яцкевич Мирон Михайлович
Создать и наполнить сайт на тему кондиционирования. Сайт нужен информационный с фотографиями и статьями. Обязательна SEO оптимизация. На сайте будет представлен обзор двух моделей японских бытовых кондиционеров. Сайт должен быть продающим, по крайней мере "продвинуть" потенциального покупателя к покупке кондиционера именно у нас. Вот две ссылки на которые хотелось бы что бы сайт был похож:
1. http://www.smartinfomarketing.ru/gold/course.htm
2. http://klumba.ua/articles/reviews/jane-slalom-pro-reverse-matrix/
Сайт должен быть одно-двух страничный.
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