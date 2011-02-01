Приватный проект для Яцкевич Мирон Михайлович

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка194 просмотра

Создать и наполнить сайт на тему кондиционирования. Сайт нужен информационный с фотографиями и статьями. Обязательна SEO оптимизация. На сайте будет представлен обзор двух моделей японских бытовых кондиционеров. Сайт должен быть продающим, по крайней мере "продвинуть" потенциального покупателя к покупке кондиционера именно у нас. Вот две ссылки на которые хотелось бы что бы сайт был похож:

1. http://www.smartinfomarketing.ru/gold/course.htm

2. http://klumba.ua/articles/reviews/jane-slalom-pro-reverse-matrix/

Сайт должен быть одно-двух страничный.

14 лет назад
AronovAnton
Антон 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mirekua
50 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$50
7 дней
Было задание создать сайт визитку на тему кондиционирования. Задание было выполнено в срок, все пожелания были учтены. Исполнитель всегда был на связи, реагировал очень моментально. Кроме создания сайта он проделал еще огромную работу по подготовке текстов и обработке фотографий. Так же исполнитель взял на себя работу по поиску оптимального хостинга и провел работы по выкладыванию сайта на хостинг. Работой остался очень доволен. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

mirekua
50 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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