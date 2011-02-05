Компания "Проект Сервис" открывает сайт строительно-монтажной направленности. *** Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков, консультации наших сотрудников по поводу оформления текста. *** ...
Статьи на англ. постоянно и удаленно
Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP
Статья 350-400 слов, $8. Оплата по факту через вебмани, банковским переводом или другим удобным вам методом. Для начала возможна предоплата.
В месяц требуется 16-20 статей. Неспешная, постоянная работа для грамотного копирайтера.
Примеры работ на английском обязательны. Отзывы обязательны.
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