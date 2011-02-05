Статьи на англ. постоянно и удаленно

Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP

Статья 350-400 слов, $8. Оплата по факту через вебмани, банковским переводом или другим удобным вам методом. Для начала возможна предоплата.

В месяц требуется 16-20 статей. Неспешная, постоянная работа для грамотного копирайтера.

Примеры работ на английском обязательны. Отзывы обязательны.