Статьи на англ. постоянно и удаленно

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Завершен10 заявок344 просмотра

Нужен человек на постоянную удаленную работу, владеющий английским языком на продвинутом уровне. Задача: написание статей на английском о заданных программах с заданными кивордами (по сути по заданной схеме). Пример: http://www.coolutils.com/Convert-DWF-BMP

Статья 350-400 слов, $8. Оплата по факту через вебмани, банковским переводом или другим удобным вам методом. Для начала возможна предоплата.

В месяц требуется 16-20 статей. Неспешная, постоянная работа для грамотного копирайтера.

Примеры работ на английском обязательны. Отзывы обязательны.

Написание статей
14 лет назад
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

dollparts
Ульяна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$8
7 дней
Ульяна отличный копирайтер с хорошим английским. Пишет качественные тексты в сжатые сроки.
Хороший заказчик
Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Хороший копирайтер с отличным английским. Умеет держать сроки. Рекомендую.
ok

Заявки фрилансеров

dollparts
Ульяна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад