Тексты для сайта компьютерной помощи

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Завершен12 заявок309 просмотров

Требуется написать новые тексты для сайта компьютерной помощи enterpc.ru

Можно написать совсем новое, можно сделать глубокий рерайт старого.

Нужно изменить все тексты на сайте, включая раздел по ремонту бытовой техники.

Основные пожелания к текстам:

1) Они должны быть короткими, лаконичными и ёмкими по содержанию.

2) Тексты должны вызывать у прочитавшего немедленное желание обратиться в нашу фирму.

3) Обязательна грамотность и уникальность контента.

Сроки: 2 дня. Если получится сделать до вечера 1 февраля + 100% оплаты бонус.

14 лет назад
vhp
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
14 лет назад
$4
1 день
Светлана сделала очень хорошие тексты. Всегда на связи, вежлива и внимательно относится к пожеланиям заказчика. Обязательно обращусь ещё.
Сотрудничеством довольна. Предоплата. Всегда на связи для обсуждения неясных моментов. ТЗ вполне четкое. Общение приятное, да и человек интересный, особенно на фоне большинства безликих заказчиков. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. С уважением, Светлана.

Заявки фрилансеров

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
14 лет назад