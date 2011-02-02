Требуется написать новые тексты для сайта компьютерной помощи enterpc.ru

Можно написать совсем новое, можно сделать глубокий рерайт старого.

Нужно изменить все тексты на сайте, включая раздел по ремонту бытовой техники.

Основные пожелания к текстам:

1) Они должны быть короткими, лаконичными и ёмкими по содержанию.

2) Тексты должны вызывать у прочитавшего немедленное желание обратиться в нашу фирму.

3) Обязательна грамотность и уникальность контента.

Сроки: 2 дня. Если получится сделать до вечера 1 февраля + 100% оплаты бонус.