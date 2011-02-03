Рерайт текста. ТЗ выслано на почту.
Рерайт текста. Тематика: жалюзи
Нужно быстренько отрерайтить текст. 24к символов без пробелов.
Предпологаемая цена 0,8уе за 1к
Выбранный исполнитель
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