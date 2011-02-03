Рерайт текста. Тематика: жалюзи

$19
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Завершен4 заявки197 просмотров

Нужно быстренько отрерайтить текст. 24к символов без пробелов.

Предпологаемая цена 0,8уе за 1к

14 лет назад
ipassat
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

martini-08
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$19
1 день
Отличный рерайт за 1 день! Спасибо!
Своевременная оплата, четкое ТЗ. Сотрудничеством осталась довольна! Надеюсь еще придется поработать с вами.

Заявки фрилансеров

martini-08
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад