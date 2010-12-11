ipassat

Вячеслав Маковский ipassat

 
38 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Рассматриваю только честную и порядочное выполнение заданий.

Если у Вас есть желание тратить мое время - лучше лишний раз подумать над подачей заявки.

Работу оплачиваю всегда и в полном объеме после полного выполнения задания.

Спасибо за понимание.

Разработка сайтов, SEO.

Персональный аттестат, bl 210

Отзывы фрилансеров
martini-08
Юлия 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$19
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста. Тематика: жалюзи
Своевременная оплата, четкое ТЗ. Сотрудничеством осталась довольна! Надеюсь еще придется поработать с вами.
Отличный рерайт за 1 день! Спасибо!
Ответный отзыв
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
27 минут назад
$47
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста. Тематика: ремонт машин
Вячеслав - адекватный заказчик, дал четкое ТЗ и быстро оплатил выполненную работу. Рекомендую!!!
Спасибо за тольковый рерайт. Все было сделано быстрее назначенных сроков - за что огромное спасибо. Буду обращаться еще
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