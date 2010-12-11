Необходимо: 1. Сверстать сайт (страницы) 2. Установить на вордпресс 3. Прикрутить(перенести) к сверстанному сайту готовый функционал с другого работающего сайта Дизайн сайта сделан под раьотающий функционал, поэтому с этим проблем не должно быть. Сайт, донор функционала ensolution.ru Сроки до 10 ...
Рассматриваю только честную и порядочное выполнение заданий.
Если у Вас есть желание тратить мое время - лучше лишний раз подумать над подачей заявки.
Работу оплачиваю всегда и в полном объеме после полного выполнения задания.
Спасибо за понимание.
Разработка сайтов, SEO.
Персональный аттестат, bl 210
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется: 1. Настройка правильного вывода страниц и записей. 2. Верстка 1 PSD страницы обратной связи + привязка её к сайту в соответствии с макетом 3. Доработать плагин с видео или установить новый.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка верстки, настройка страниц и установка java-скрипта в соответствии с ТЗ и прилагаемыми скринами. Предлагайте вашу цену и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $19
Нужно быстренько отрерайтить текст. 24к символов без пробелов. Предпологаемая цена 0,8уе за 1кКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $19
Нужно быстренько отрерайтить текст. 24к символов без пробелов. Предпологаемая цена 0,8уе за 1кКопирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Сверстать сайт и натянуть на движок joomla. Создать БД и установить на хостинг. Сроки: 6-7 дней, при условии показа результатов по ходу работы. Проект ушел на free-lance.ruHTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо не спеша сделать глубокий рерайт текста. Предполагаемая стоимость: 0,7уе за 1.000 без пробелов Оплата после проверки уникальности. Можно поэтапно..Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $120
Необходимо сверстать сайт в соответствии с ТЗ и установить. Срок выполнения проекта – 4-6 дней. Раньше – лучше. Оплата гарантирована (персональный аттестат, bl 210).HTML-верстканет заявокЗавершен13 лет назад