Рассматриваю только честную и порядочное выполнение заданий.

Если у Вас есть желание тратить мое время - лучше лишний раз подумать над подачей заявки.

Работу оплачиваю всегда и в полном объеме после полного выполнения задания.

Спасибо за понимание.

Разработка сайтов, SEO.

Персональный аттестат, bl 210