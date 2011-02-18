20 статей по теме ковка

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Завершен17 заявок346 просмотров

Нужны 20 статей по теме художественная ковка 1500-2500 символов, в среднем 2000 символов.

Уникальность 98-100% по etxt antiplagiat.

40$. Ключи скину в личку.

14 лет назад
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Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$40
6 дней
Спасибо за работу Алене, статьи были написаны очень качественно, видно, что над каждой статьёй работали, без воды и со смыслом. 10/10.
Интересная тема, хороший заказчик! Рекомендую Максима как надежного и профессионального работодателя. Четкие задачи, своевременная оплата труда. Работаем с ним и дальше. Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад