Написание текстов для сайта

Создать и наполнить сайт на тему кондиционирования. Сайт нужен информационный с фотографиями и статьями. Обязательна SEO оптимизация. На сайте будет представлен обзор двух моделей японских бытовых кондиционеров. Сайт должен быть продающим, по крайней мере "продвинуть" ...