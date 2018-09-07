Добрый день! Ищем сотрудника, который будет продвигать нашу фирму в социальных сетях. О нас: - продажа и аренда медицинского оборудования - консалтинг и маркетинг медицинских центров - медицинский юрист - сервис и ремонт оборудования т.е. открытие клиник под ключ и дальнейшее их ...