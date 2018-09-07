Добрый день! Нужно отрисовать 16 иконок для мед центра: наши преимущества (6 шт) и векторные картинки (виды деятельности - 10 шт) цена? срок выполнения?
- Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно придумать логотип для медицинского центра - Сигма Мед Клиника расположена в центре крупного города. В составе имеются операционные и полный комплекс диагностических услуг. Лого должен быть лаконичный, стильный и должен отражать брендовость учреждения. Прикрепляю фото дочерней компании ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Решили придать сайту индивидуальность и и не добавлять фото сотрудников, а зарисовать их в стиле сайта http://my-medkey.ru/ комикс/"деловой" шарж/портреты карандашом 7 человек - 7 портретов Все сотрудники располагаться будут на одной картинке (примеры стоковых фото во вложении) размер картинки 1920*640Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужен слоган. Громкий. Лаконичный. Емкий. Мы: - торгующая организация Специализируемся на поставках медицинского оборудования и консалтинге медицинских центров. штат: - инженеры - медицинские юристы - персональные менеджеры Надо придумать слоган, который будет отражать нашу деятельность и убеждать клиентов работать с нами. на рынке мы ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужен сайт по продаже мед.оборудования - подбор домена и регистрация его - написание архитектуры сайта и кнопок (около 3-5 основных блоков с которых будут переходы в подблоки) - интеграция с соц.сетями FB, VR, Inst Предоставляем вам - дизайн страниц - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Ищем сотрудника, который будет продвигать нашу фирму в социальных сетях. О нас: - продажа и аренда медицинского оборудования - консалтинг и маркетинг медицинских центров - медицинский юрист - сервис и ремонт оборудования т.е. открытие клиник под ключ и дальнейшее их ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
1) Нужен логотип для медицинского центра. - название юр.лица "Медицина под ключ" - многопрофильный - логотип должен быть лаконичный и запоминающийся 2) Шрифт названия - название: медицинский центр MEDKEY - со шрифтом и размерами букв можно "играть" - как вариант логотип из ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Добрый день! Задание курсовая на тему: Конкуренция:сущность и социально-экономические последствия. 35-40 страниц. Срок выполнения 3 дня. Шрифт 14, межстрочный 1,5 вопросы в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад