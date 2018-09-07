Ulka2324

Юлия Ulka2324

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Иконки

    Добрый день!  Нужно отрисовать 16 иконок для мед центра: наши преимущества (6 шт) и векторные картинки (виды деятельности - 10 шт) цена? срок выполнения?

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • ЛОГО для КЛИНИКИ

    Нужно придумать логотип для медицинского центра - Сигма Мед Клиника расположена в центре крупного города. В составе имеются операционные и полный комплекс диагностических услуг. Лого должен быть лаконичный, стильный и должен отражать брендовость учреждения. Прикрепляю фото дочерней компании ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать портреты сотрудников на сайт

    Здравствуйте! Решили придать сайту индивидуальность и и не добавлять фото сотрудников, а зарисовать их в стиле сайта http://my-medkey.ru/  комикс/"деловой" шарж/портреты карандашом 7 человек - 7 портретов Все сотрудники располагаться будут на одной картинке (примеры стоковых фото во вложении) размер картинки 1920*640

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Слоган по продаже мед.оборудования

    $25

    Нужен слоган. Громкий. Лаконичный. Емкий.  Мы: - торгующая организация Специализируемся на поставках медицинского оборудования и консалтинге медицинских центров. штат: - инженеры - медицинские юристы - персональные менеджеры Надо придумать слоган, который будет отражать нашу деятельность и убеждать клиентов работать с нами. на рынке мы ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание сайта по продаже медицинского оборудования

    Добрый день! Нужен сайт по продаже мед.оборудования - подбор домена и регистрация его - написание архитектуры сайта и кнопок (около 3-5 основных блоков с которых будут переходы в подблоки) - интеграция с соц.сетями FB, VR, Inst Предоставляем вам - дизайн страниц - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Продвижение в соц.сетях (FB, VK и Inst)

    Добрый день! Ищем сотрудника, который будет продвигать нашу фирму в социальных сетях. О нас: - продажа и аренда медицинского оборудования - консалтинг и маркетинг медицинских центров - медицинский юрист  - сервис и ремонт оборудования т.е. открытие клиник под ключ и дальнейшее их ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип и шрифт

    1) Нужен логотип для медицинского центра.  - название юр.лица "Медицина под ключ" - многопрофильный - логотип должен быть лаконичный и запоминающийся 2) Шрифт названия - название: медицинский центр MEDKEY - со шрифтом и размерами букв можно "играть" - как вариант логотип из ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Курсовая

    $20

    Добрый день! Задание курсовая на тему: Конкуренция:сущность и социально-экономические последствия. 35-40 страниц. Срок выполнения 3 дня. Шрифт 14, межстрочный 1,5 вопросы в личку

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
master_elena
Елена 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
8 баллов
4 года назад
Создание сайта по продаже медицинского оборудования
Спасибо за сотрудничество.
Все сделано
Ответный отзыв
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
$25
10 баллов
5 лет назад
Слоган по продаже мед.оборудования
Рад был сотрудничеству. Всем рекомендую.
В точку!
Ответный отзыв
timaamelin
Тимур 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип и шрифт
Все хорошо, рекомендую!
Благодарим Тимура за проделанную работу! Профессионально подошел к выполнению заказа. Продолжаем работать дальше
Ответный отзыв
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Курсовая
Надежный заказчик
Спасибо за оперативность!
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