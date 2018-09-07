Логотип и шрифт

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки609 просмотров

1) Нужен логотип для медицинского центра. 

- название юр.лица "Медицина под ключ"

- многопрофильный

- логотип должен быть лаконичный и запоминающийся

2) Шрифт названия

- название: медицинский центр MEDKEY

- со шрифтом и размерами букв можно "играть"

- как вариант логотип из букв "MK"

- шрифт должен быть строгий, стильный, индивидуальный 

Во вложении примеры логотипов, которые можно обыграть под указанную выше информацию.

7 лет назад
Ulka2324
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

timaamelin
Тимур 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
3 дня
Благодарим Тимура за проделанную работу! Профессионально подошел к выполнению заказа. Продолжаем работать дальше
Все хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

timaamelin
Тимур 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта Beauty/Fitness

    Добрый день,   Мы нуждаемся влоготипе к будущему сайту iKrasiva.com, это сайт по продаже видеокурсов для тренировки лица. Соответственно данный проект можно отнести к индустрии: Fitness/Beauty.   ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    Есть простой геометрический логотип в расте. Надо перевести его в вектор. Час-два работы. Оплата по готовности - 500 р. Сделать к завтрашнему обеду.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Иконка концертного приложения

    Нужна иконка для мобильного приложения "КонцертГид", тематика приложения - афиша концертов. Этот же логотип позже будет использоваться для сайта (концертгид.рф, concertgid.ru) Приветствуется стиль flat и material-дизайн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать логотип, favicon, миниатюру для форумов

    Имеется сайт, под его дизайн и тематику необходимо создать логотип, favicon, миниатюру для профиля на форумах Требования: логотип - отражает тематику, вписывается в дизайн сайта, размер видно будет при просмотре самого проекта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать логотип для баскетбольной лиги

    $25

    Необходимо создать логотип для баскетбольной лиги в нескольких вариациях. Примерное название ("Лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига. Лига развития 2018/19").

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать дизайн герба для футбольной команды

    Здравствуйте! Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды. Название команды: Звук Астаны Основана: 2018 году Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн логотипа

    $45

    Добрый день, уважаемые коллеги! Требуется переделать старый логотип. Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Лого для лендинга

    Будет новый лендинг по примеру этого http://esta-costume.ru/ Новый ленд будет расположен на домене arpen.com.ua Необходимо сделать лого бренда "Arpen" Компания занимается производством и продажей новогодних костюмов, Весь наш ассортимент https://frostik.com.ua/  Требования: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад