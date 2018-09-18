Редизайн логотипа

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок856 просмотров
#1$45

Добрый день, уважаемые коллеги!

Требуется переделать старый логотип.

Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, кабельные сети, интернет, простые и сложные интеграции систем безопасности и т.п.).

Есть старый логотип, он уже не годится, нужен глоток свежего воздуха. Требований и ограничений, как таковых, к логотипу нет, есть одно пожелание, сделать его более продающим, более серьезным в глазах текущих и потенциальных клиентов (сектор b2b, малый и средний бизнес). Желательно обыграть текущий логотип, но также можно отойти вообще от старого и придумать что-нибудь новое.

В прикрепленном .rar файле найдете старый логотип и немного дополнительных сведений.

7 лет назад
mosse
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#1
Наталья выиграла конкурс, её работа действительно хорошая! Предоставила дополнительные материалы по выполненному логотипу. Никаких недочетов не заметил, только положительный опыт! Однозначно рекомендую!
По конкурсу нареканий нет, все прошло отлично. Спасибо! Александра рекомендую к сотрудничеству, как ответственного, порядочного и исполнительного заказчика!!

Заявки фрилансеров

natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#1