Редизайн логотипа

# 1 — $ 45

Добрый день, уважаемые коллеги!

Требуется переделать старый логотип.

Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, кабельные сети, интернет, простые и сложные интеграции систем безопасности и т.п.).

Есть старый логотип, он уже не годится, нужен глоток свежего воздуха. Требований и ограничений, как таковых, к логотипу нет, есть одно пожелание, сделать его более продающим, более серьезным в глазах текущих и потенциальных клиентов (сектор b2b, малый и средний бизнес). Желательно обыграть текущий логотип, но также можно отойти вообще от старого и придумать что-нибудь новое.

В прикрепленном .rar файле найдете старый логотип и немного дополнительных сведений.