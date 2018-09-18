Подробное ТЗ кандидатам
Редизайн логотипа
Добрый день, уважаемые коллеги!
Требуется переделать старый логотип.
Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, кабельные сети, интернет, простые и сложные интеграции систем безопасности и т.п.).
Есть старый логотип, он уже не годится, нужен глоток свежего воздуха. Требований и ограничений, как таковых, к логотипу нет, есть одно пожелание, сделать его более продающим, более серьезным в глазах текущих и потенциальных клиентов (сектор b2b, малый и средний бизнес). Желательно обыграть текущий логотип, но также можно отойти вообще от старого и придумать что-нибудь новое.
В прикрепленном .rar файле найдете старый логотип и немного дополнительных сведений.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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