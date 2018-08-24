Лого благотворительной организации

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Закрыт11 заявок173 просмотра

Необходимо создать лого.

Предоставить первый эскиз уже сегодня вечером. Срок 3 дня.

ТЗ полностью в ЛС

Ищем талантливого исполнителя. Минималистично и стильно.

Портфолио прикрепляйте к ставке. Указывайте стоимость и код  вариантов.

7 лет назад
Universelux
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

polina_designer
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

polina_designer
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад