Логотип для музыкальной команды

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт24 заявки307 просмотров

Разработать логотип для арт-рок группы T-Club. Желательно в чайных, песочных, фиолетово-черничных тонах, можно с отсылкой к "безумному чаепитию" Алисы. По результатам работы возможен заказ брендбука.

Пример нашей музыки: https://youtu.be/CeKdmqqwqLE

7 лет назад
T-Club
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров