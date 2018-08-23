Молодая компания занимаеться съемкой промо роликов, рекламы, репортажи и прочее. Нам нужен тематический логотип который будет хорошо смотреться на сайтах, соцсетях и на видео. Имя компании "Extra Crew". Умение анимировать логотип будет только ...
Логотип для школы трезвости -соц. проект
3 головый зеленый змий, без 2х голов, рядом стоит богатырь с мечом пронзающим одну голову или просто меч в земле (но не поднят), на одной отрубленной голове нога богатыря(русский богатырь-трезвый, здоровый, мужественный)
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